Шахов не посещает парламент: в Раде отреагировали на информацию о коронавирусе у нардепа

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Верховной Раде заявили, что народный депутат Сергей Шахов не посещал 16 и 17 марта заседания в парламенте. Об этом заявила пресс-служба Аппарата ВРУ, передает УНН.

"В ответ на запросы СМИ информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах распространили информацию о якобы наличии коронавируса у нардепа, одновременно другие Telegram-каналы утверждают, что у него только простуда.

УНН пытается связаться с нардепом и получить от него информацию.

Напомним, 17 марта нардепы пришли в Раду в масках.