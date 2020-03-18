Регистрация | Вход |
USD: 27,06   EUR: 29,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 марта 2020 16:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7035
Версия для печати

Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий на время карантина

Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий на время карантина

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров и руководителей учебных заведений не выселять студентов из общежитий на период карантина. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Я сейчас обращусь к ректорам, руководителей учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях — не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий”, — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас остановлено все межобластное сообщение, поэтому студентам лучше оставаться в общежитиях.

“Будет поручение МОН провести работу — не выселять студентов из общежитий. Напротив способствовать, чтобы студенты оставались в общежитиях, максимально изолировались, обеспечить поставку продуктов и при необходимости лекарств”, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в КГГА призывают руководителей учебных заведений доставить студентов домой и ограничить доступ в общежития из-за того, что карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.