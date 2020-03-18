Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий на время карантина

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров и руководителей учебных заведений не выселять студентов из общежитий на период карантина. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Я сейчас обращусь к ректорам, руководителей учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях — не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий”, — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас остановлено все межобластное сообщение, поэтому студентам лучше оставаться в общежитиях.

“Будет поручение МОН провести работу — не выселять студентов из общежитий. Напротив способствовать, чтобы студенты оставались в общежитиях, максимально изолировались, обеспечить поставку продуктов и при необходимости лекарств”, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в КГГА призывают руководителей учебных заведений доставить студентов домой и ограничить доступ в общежития из-за того, что карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы.