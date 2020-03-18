Зеленский уволил председателя Тернопольской ОГА

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский Уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующий указ №92/2020 от 18 марта опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.

"Уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.

Напомним, Зеленский 1 ноября 2019 года назначил председателем Тернопольской ОГА Игоря Сопеля.



