Противодействие коронавирусу: Кабмин утвердил введение ЧС в Киевской области

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области, ожидается срочное решение о внедрении ЧС на территории города Киева от КГГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Установить режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Председателю КОДА обеспечить координацию мероприятий по предотвращению распространения на территории страны обострения болезни COVID-19. Предоставлять Минздраву ежедневную информацию о состоянии выполнения мероприятий по обеспечению предотвращения распространения болезни на территории Киевской области болезни COVID-19", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Глава МВД добавил, что также ожидает срочное решение о внедрении ЧС на территории города Киева от КГГА: "В Киеве такого решения еще нет, но надеюсь, сегодня-завтра мы вернемся к этому вопросу".

Напомним, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.