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Правительство готово рассмотреть утверждение ЧС в Киеве в случае такого решения

Правительство готово рассмотреть утверждение ЧС в Киеве в случае такого решения

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров готов рассмотреть вопрос об утверждении чрезвычайной ситуации в Киеве, в случае, если в Кабмин поступит соответствующее распоряжение столичной власти. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Решение было принято во исполнение решений областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение от Киева пока нет. Правительство вернется к рассмотрению этого вопроса после его получения", - написал Шмыгаль.

Напомним, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: УНН
Теги: Киев, Кабмин, чрезвычайное положение, Коронавирус, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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