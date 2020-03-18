Кабмин проголосовал за назначение нового главы Тернопольской ОГА

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства вынес на голосование перечень кадровых вопросов и дополнительных кадровых вопросов, среди них — избрание нового главы Тернопольской областной государственной администрации. Кабмин одобрил кандидатуру Владимира Труша, передает корреспондент УНН.

Так, голосования проводилось по 41 кадровым вопросам.

“Отдельным файлом, это вопрос проект распоряжения Указа Президента об увольнении Труша Владимира Любомировича с должности председателя Рогатинской госадминистрации Ивано-Франковской области в связи с переходом на другую работу и решение проекта указа Президента Украины о назначении Труша председателем Тернопольской ОГА. Труш сейчас находится в Офисе Президента”, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что имел с ним разговор, собеседование, поэтому попросил членов правительства поддержать данную кандидатуру.

“Нам нужно вернуть управляемость областей. Прошу проголосовать: вместе 41 вопрос... Вопрос принят. Завершаем заседание Кабмина”, — сообщил Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.