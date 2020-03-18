Регистрация | Вход |
USD: 27,06   EUR: 29,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 марта 2020 16:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы - УЦОКО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6315
Версия для печати

Минфин предложил проект закона о создании стабилизационного фонда Госбюджета

Минфин предложил проект закона о создании стабилизационного фонда Госбюджета

Игорь Уманский

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерством финансов было предложено совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством юстиции подать на рассмотрение правительства в кратчайшие сроки проект закона о создании стабилизационного фонда Госбюджета с соответствующими предложениями о внесении изменений в другие законы Украины и Бюджетного кодекса. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Игорь Уманский, передает корреспондент УНН.

"Предложение Министерству финансов совместно с Минэкономики и Минюстом представить на рассмотрение Правительства в кратчайшие сроки проект закона о создании стабилизационного фонда Госбюджета с соответствующими предложениями о внесении изменений в другие законы Украины и Бюджетный кодекс с учетом тех предложений, которые сегодня обсуждались и предоставлялись членами Правительства", - сказал Уманский.

Он отметил, что члены правительства могут предоставить предложения, если они есть в пределах проблем выполнения закона о Государственном бюджете, а также предложений по приоритезации и сокращение государственных расходов, которые могут быть, с учетом на сегодняшний день, пересмотренные или сокращенные.

Напомним, Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Минфин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.