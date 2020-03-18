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Пандемия коронавируса: в Верховной Раде сделали заявление касательно выявления COVID-19 у нардепа

Пандемия коронавируса: в Верховной Раде сделали заявление касательно выявления COVID-19 у нардепа

КИЕВ. 18 марта. УНН. Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины опубликовала заявление по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из нардепов, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение.

“Согласно информации Министерства здравоохранения Украины по подозрению на наличие коронавируса у одного из народных депутатов Украины сообщаем, что на данный момент медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование”, — указали в ВР.

На данный момент народный депутат находится в самоизоляции.

Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом.

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий.

“Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик”, — добавили в аппарате ВРУ.

Напомним, в Минздраве подтвердили, что коронавирусом заразился один из нардепов ВР

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, ВРУ
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