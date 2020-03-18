Шмыгаль: решение правительства неизменно - метро должно быть закрытым

КИЕВ. 18 марта. УНН. Несмотря на жалобы некоторых людей и народных депутатов относительно неэффективности закрытия метро из-за больших скоплений людей в другом общественном транспорте, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства подчеркнул, что метро будет оставаться закрытым, и это один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Закрытие метро - один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей. Об этом заявил на заседании правительства. Ежедневно метрополитеном в двух городах Украины пользуются примерно 2 млн граждан. Если не остановить этот пассажиропоток, будет большое количество заболеваний. Это цена слабости и не принятого решения об остановке метро", - написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Великобритания и Испания, которые ограничили движение метро, но не прекратили его, имеют быстрые темпы распространения болезни.

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"Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрытым. Это один из самых больших рисков заражения коронавирусной инфекцией", - резюмировал Премьер.

Напомним, в Киевском городском совете рассказали подробности об изменениях в работе наземного транспорта, что поможет заменить работу метрополитена.