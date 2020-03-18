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В Украине на время карантина приостановили мероприятия по призыву

В Украине на время карантина приостановили мероприятия по призыву

КИЕВ. 18 марта. УНН. Во время действия карантина на фоне ситуации с коронавирусом в Украине военкоматы приостановили отдельные мероприятия по призыву на срочную военную службу. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВС Украины, передает УНН.

"По распоряжению Командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников в призывные участки и областные сборные пункты, - до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

При этом военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки, как указано, должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Минобороны не планируют отказываться от призыва на срочную службу.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, призыв, Коронавирус, карантин
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