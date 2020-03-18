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Мининфраструктуры получит средства из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев - Шмыгаль

Мининфраструктуры получит средства из резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 18 марта. УНН. На заседании Кабмина было поддержано ряд инициатив, в частности выделение Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для финансирования расходов по обеспечению эвакуации более 35 тысяч граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Так, он отметил, что борьба с коронавирусом и возвращение украинских граждан домой - сегодня приоритет правительства.

"Поручить профильным министерствам внести на рассмотрение Кабмина проект распоряжения о выделении Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для финансирования расходов по обеспечению эвакуации более 35 тысяч граждан Украины", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что отдельно также предложил подготовить законопроект о передаче полномочий между органами власти.

"Во время эпидемии коронавируса органы власти должны иметь возможность делегировать часть полномочий другим органам для принятия критически необходимых решений для жизнедеятельности страны. Правительство продолжает делать все необходимое, чтобы украинцы были здоровыми и чувствовали себя в безопасности", - резюмировал Премьер.

Напомним, что правительство выделит еще 70 млн грн на средства индивидуальной защиты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, эвакуация, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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