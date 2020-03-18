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Для эвакуации украинцев из-за границы нужно более 4 млн долларов - Криклий

Для эвакуации украинцев из-за границы нужно более 4 млн долларов - Криклий

Владислав Криклий

КИЕВ. 18 марта. УНН. Для эвакуации украинцев из-за границы нужно выделить более 4 млн долларов из резервного фонда государственного бюджета. Об этом на заседании правительства заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Мининфраструктуры рассчитало потребность в средствах для осуществления мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров авиационным транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украину и требуют эвакуации. Так, общий объем, который предлагается выделить из резервного фонда бюджета составляет сумму эквивалентную 4 млн 161 тыс. 750 долларов США", - сказал Криклий.

По его словам, это предполагает эвакуацию в Украину 35 479 украинцев 175 рейсами.

Напомним, на заседании Кабмина было поддержано ряд инициатив, в частности выделение Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для финансирования расходов для обеспечения эвакуации более 35 тысяч граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация, Коронавирус, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Сохраняйте спокойствие!
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