Для эвакуации украинцев из-за границы нужно более 4 млн долларов - Криклий

КИЕВ. 18 марта. УНН. Для эвакуации украинцев из-за границы нужно выделить более 4 млн долларов из резервного фонда государственного бюджета. Об этом на заседании правительства заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Мининфраструктуры рассчитало потребность в средствах для осуществления мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров авиационным транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украину и требуют эвакуации. Так, общий объем, который предлагается выделить из резервного фонда бюджета составляет сумму эквивалентную 4 млн 161 тыс. 750 долларов США", - сказал Криклий.

По его словам, это предполагает эвакуацию в Украину 35 479 украинцев 175 рейсами.

Напомним, на заседании Кабмина было поддержано ряд инициатив, в частности выделение Мининфраструктуры средств из резервного фонда государственного бюджета для финансирования расходов для обеспечения эвакуации более 35 тысяч граждан Украины.