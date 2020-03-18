Правительство назначило Ирину Мыкычак первым заместителем министра здравоохранения Украины

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров Украины назначил Ирину Мыкычак первым заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта назначил первым заместителем министра здравоохранения Ирину Мыкычак", - говорится в сообщении.

Справка: Ирина Мыкычак - Заслуженный врач Украины. По образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления. Имеет многолетний опыт в сфере здравоохранения. С апреля 2017 года по декабрь 2019 года Ирина Мыкычак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации. Была координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья. Также является основательницей региональной образовательной программы Школа успешного медицинского менеджера.

Напомним, главой Минздрава в новом составе правительства назначен Илья Емец, который уже руководил министерством в 2010-2011 годах.