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Украина обеспечила транзит из РФ в Молдову для 58 иностранцев

Украина обеспечила транзит из РФ в Молдову для 58 иностранцев

КИЕВ. 18 марта. УНН. Накануне по отдельному решению Госпогранслужбой было обеспечено транзит до границы с Молдовой для 58 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Вчера, 17 марта, в пункт пропуска "Бачевск", что в Сумской области на границе с РФ, прибыла колонна из 7 транспортных средств. Ими из России в Молдову, транзитом через Украину, ехали 58 граждан Республики Молдова", - сообщили в пресс-службе.

Пограничники отметили, что, согласно распоряжению КМУ, временно с 16 марта по 3 апреля запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства.

"Но, учитывая гуманитарную цель, руководство пограничного ведомства в соответствии с требованиями Закона Украины "О пограничном контроле", приняло отдельное решение и предоставило разрешение на пересечение границы гражданами Молдовы, чтобы они смогли добраться в свою страну. После пограничного оформления, пограничники организовали сотрудничество с сотрудниками Национальной полиции, сопровождавших транспортные средства к границе с Молдовой", - сообщили пограничники.

Напомним, за сутки 17 марта 25,8 тысячи украинцев вернулись в Украину из-за границы.

Источник: УНН
Теги: Молдова, транзит, Госпогранслужба
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