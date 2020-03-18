Заседание относительно нового украинского правописания перенесли

КИЕВ. 18 марта. УНН. Окружной административный суд перенес заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание перенесли", - сказали в пресс-службе.

Напомним, суд по делу о новом украинском правописании перешел к стадии исследования доказательств.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года о "Вопросе украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".