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Заседание относительно нового украинского правописания перенесли

Заседание относительно нового украинского правописания перенесли

КИЕВ. 18 марта. УНН. Окружной административный суд перенес заседание по делу об обжаловании нового украинского правописания. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание перенесли", - сказали в пресс-службе.

Напомним, суд по делу о новом украинском правописании перешел к стадии исследования доказательств.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года о "Вопросе украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, правописание
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