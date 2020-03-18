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Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить вывоз людей из вокзалов

Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить вывоз людей из вокзалов

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство поручило главам областных государственных администраций обеспечить вывоз людей из авто- и железнодорожных вокзалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Многие перевозчики стали спекулировать на ценах, что осложнило возвращение наших граждан домой. Поэтому сегодня на заседании поручил главам ОГА безотлагательно обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов граждан, которые вернулись в Украину. МВД должно обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом - не более 10 человек", - написал Шмыгаль.

Он также поручил руководителям облгосадминистраций совместно с нацполицией - проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали "космические цены".

Напомним, что Кабмин собирается возместить часть расходов украинцам за ЖКУ в условиях карантина.

Источник: УНН
Теги: ОГА, вокзал, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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