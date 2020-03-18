Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить вывоз людей из вокзалов

КИЕВ. 18 марта. УНН. Правительство поручило главам областных государственных администраций обеспечить вывоз людей из авто- и железнодорожных вокзалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Многие перевозчики стали спекулировать на ценах, что осложнило возвращение наших граждан домой. Поэтому сегодня на заседании поручил главам ОГА безотлагательно обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов граждан, которые вернулись в Украину. МВД должно обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом - не более 10 человек", - написал Шмыгаль.

Он также поручил руководителям облгосадминистраций совместно с нацполицией - проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали "космические цены".

Напомним, что Кабмин собирается возместить часть расходов украинцам за ЖКУ в условиях карантина.