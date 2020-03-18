Кабмин увеличивает максимальную сумму "Доступных кредитов"

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабмин совершенствует механизм госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Так, по его мнению, правительство не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, а должно готовить страну к другим вызовам, таким как мировой кризис, и как следствие - возможный экономический кризис в Украине.

"Поэтому Кабинет министров расширяет государственную поддержку микро и малого предпринимательства. Теперь к программе "Доступные кредиты" 5-7-9% "смогут присоединиться больше участников.

Мы увеличили максимальную сумму кредита по программе 1,5 млн до 2 млн гривен, позволившие кредитовать приобретение коммерческой недвижимости. Новые правила позволяют предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе и использовать до 25% кредитных средств на текущие нужды - так называемые оборотные средства", - сообщил премьер.

Шмыгаль считает, что все эти изменения улучшат возможности малых предпринимателей расширить свой бизнес, а начинающим - упростят работу по организации собственного дела.

Как ранее сообщал УНН, Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.