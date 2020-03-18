Новости: Политика
Среда, 18 марта 2020, 17:26 • Саша Картер • 10035
За два дня в Украину из Египта удалось вернуть почти 14 тысяч граждан
КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение двух дней из курортных городов Египта в Украину вернулось почти 14 тысяч наших граждан. Об этом сообщает ресурс МИД “Коронавирус в мире”, передает УНН.
“Продолжаем возвращать наших граждан из Египта. За два дня (по состоянию на на 16:00 18.03) 12 тысяч граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейхе, 1696 — из Хургады”, — сообщили дипломаты.
Напомним, по прошедшие сутки, 25,8 тысячи украинцев вернулись в Украину из-за границы.
Как сообщал УНН, в настоящее время многие украинцы заблокированы на немецко-польской и австро-венгерской границах.
Источник: УНН