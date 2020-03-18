За два дня в Украину из Египта удалось вернуть почти 14 тысяч граждан

КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение двух дней из курортных городов Египта в Украину вернулось почти 14 тысяч наших граждан. Об этом сообщает ресурс МИД “Коронавирус в мире”, передает УНН.

“Продолжаем возвращать наших граждан из Египта. За два дня (по состоянию на на 16:00 18.03) 12 тысяч граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейхе, 1696 — из Хургады”, — сообщили дипломаты.

Напомним, по прошедшие сутки, 25,8 тысячи украинцев вернулись в Украину из-за границы.

Как сообщал УНН, в настоящее время многие украинцы заблокированы на немецко-польской и австро-венгерской границах.