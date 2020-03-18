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Криклий обещает организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры

Криклий обещает организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине на период карантина будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"На период карантина разрешены без ограничений: грузовые перевозки; личный транспорт. Городской транспорт работает с ограничением в 10 человек. Будет организована доставка работников на объекты критической инфраструктуры", - написал министр.

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Как сообщал УНН, пограничники смогут пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.

Источник: УНН
Теги: Украина, инфраструктура, карантин
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