В КСУ поступило представление относительно соответствия Конституции закона о реформе прокуратуры

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление от 50 нардепов относительно соответствия Конституции Украины принятого законопроекта о первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

“В Конституционный Суд Украины 18 марта поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины ЗУ „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры“ от 19 сентября 2019 года № 113-их (с изменениями)” , - говорится в сообщении.

В КСУ отмечают, что субъект права на конституционное представление отстаивает позицию, что принятие оспариваемого закона обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статуса прокуроров.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внес изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.