Прокуратура пытается вернуть Кабмину земучасток из собственности Суркиса - суд

КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабмина двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г. Украинка Обуховского района. Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 10 марта, передает УНН.

"... истребование в пользу государства в лице Кабинета министров Украины из незаконного владения общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" земельного участка площадью 24,394 га с кадастровым номером 3223151000: 06: 015: 0080;

Общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент" земельного участка площадью 10,222 га с кадастровым номером 3223151000:06:015:0079, расположенных в административных границах Украинского городского совета Обуховского района", - говорится в документе.

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Также прокуратура просит признать недействительным ряд распоряжений Обуховской районной государственной администрации, в частности, и "О продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения ЗАО" Футбольный клуб "Динамо" Киев" под размещение объектов для проведения спортивных мероприятий и организации отдыха спортсменов" (с 2004 года) .

Подготовительное судебное заседание по этому поводу назначено на 07.04.2020 года.

Заметим, ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Напомним, Суркис-старший совместно с коллегами из "Слуги народа" предлагают сделать детский спорт в Украине платным.