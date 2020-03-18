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По педагогами, работающими дистанционно в период карантина, сохраняется средняя зарплата - МОН

По педагогами, работающими дистанционно в период карантина, сохраняется средняя зарплата - МОН

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Министерстве науки и образования Украины отмечают, что за педагогами, в период карантина работают дистанционно или гибком режиме, сохраняется средняя заработная плата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“В связи с введением общенационального карантина педагоги максимально должны быть переведены на работу в гибком и дистанционном режиме, при этом даже за работниками, которые фактически не выходят на работу, по закону сохраняется средняя заработная плата”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что во многих учебных заведениях перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы.

“Однако сигнал дошел не до всех... Призываем учителей отстаивать свои права, ведь без вашего обращения и жалобы нам трудно включиться в процесс”, — отметила заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Так, в письме департамента (управления) образования и науки говорится, что в условиях общенационального карантина принудительная отправка работников в отпуска, в том числе без сохранения заработной платы на период приостановки обучения недопустима.

Также в нем напоминается о том, что на период карантина по всем работниками сохраняется средняя заработная плата (ее размер определяется согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1995 года № 100 “Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы”).

В документе также объясняется, что работники, которые фактически не выходят на работу во время карантина, должны считаться такими, которые не выходят на работу в связи с простоем (согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой — это приостановление работы, что вызвано непреодолимой силой или другими обстоятельствами).

По таким работниками в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины, должно храниться средний заработок за время простоя.

Сообщается, что в случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

Напомним, города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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