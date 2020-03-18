Для возврата украинцев из Германии, Чехии и Польши отправят спецпоезда

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины расширяет меры для возвращения украинцев из-за рубежа, для этого разработана логистика. Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Расширяем меры для возвращения наших сограждан в Украину. Для этого разработана логистика", - написал Криклий.

По его словам, для авиарейсов и спецрейсов направлений Ближний Восток и Европа пассажиры смогут приобрести билеты по доступной стоимости и вылететь.

"Логистика для более отдаленных регионов другая. Сначала надо добраться до хабов, крупных аэропортов, как Стамбул или Дубаи. И уже оттуда спецрейсами мы будем возвращать граждан в Украину. Кроме этого, будут отправляться специальные поезда из Германии, Чехии и Польши", - добавил министр.

Как сообщал УНН, на родину из-за границы вернули уже более 30 тысяч украинцев.