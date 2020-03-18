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Без автомобиля, доходов и активов: новый министр экономики подал почти пустую декларацию

Без автомобиля, доходов и активов: новый министр экономики подал почти пустую декларацию

Игорь Петрашко

КИЕВ. 18 марта. УНН. Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал почти пустую декларацию. Декларация размещена на официальном сайте Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

В декларации Петрашко указал, что у него есть двое сыновей - Матвей и Максим, оба граждане Украины. А также жена Светлана, которая является гражданкой России.

Согласно данным, указанным в декларации Петрашко, у него нет доходов, активов, автомобиля и недвижимости. Он проживает в квартире жены общей площадью 90 кв. м, расположенной в Киеве.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по представлению о назначении от Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, министры, Минэкономразвития
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