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Зеленский: сегодня 57 рейсов возвращают домой 11,5 тыс. украинцев

Зеленский: сегодня 57 рейсов возвращают домой 11,5 тыс. украинцев

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом, 10 - в Черновицкой области, 3 в Киевской и один в Житомирской. Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них - наши граждане, застрявшие в Австрии и на Шри Ланке", - сказал Президент.

По его словам, рейс из Вены уже вернул украинцев, часть наших граждан Шри Ланки тоже уже вернулась.

"Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня", - добавил Зеленский.

"Также сегодня из Австрии в Украину специальным Президентским бортом мы забираем 33 гражданина, среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста", - добавил он.

Президент сообщил также, что совместно с польской стороной Украина работает над созданием спецпоездов для возвращения граждан из Польши.

Источник: УНН
Теги: самолет, Украина, Владимир Зеленский
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