Обеспечено спецтранспорт для доставки на работу сотрудников стратегических предприятий - Президент

КИЕВ. 18 марта. УНН. Обеспечен специальный транспорт, который бесперебойно доставляет на работу сотрудников стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры Украины. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Обеспечено специальный транспорт, который бесперебойно доставляет на работу сотрудников стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры Украины - тех, благодаря которым в стране есть электроэнергия, вода, тепло, продукты, лекарства и многое другое", - сказал Президент.

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По его словам, органы государственной власти, учреждения здравоохранения, продуктовые магазины, аптеки, АЗС работают и будут работать. То же касается банков.

Ранее Криклий обещал организовать доставку работников на объекты критической инфраструктуры.