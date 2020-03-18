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В течение двух дней НБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина - Зеленский

В течение двух дней НБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мной подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина", - отметил Президент.

Он напомнил гражданам Украины о важных мероприятиях гигиены, особенно после использования бумажных денег.

Как сообщал УНН, по словам Владимира Зеленского, сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, банк, кредит, деньги, Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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