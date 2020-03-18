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Шмыгаль обсудил с послом Китая вопрос борьбы с распространением коронавируса

Шмыгаль обсудил с послом Китая вопрос борьбы с распространением коронавируса

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном вопросы борьбы с распространением коронавируса и экономического сотрудничества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в такое время все страны должны стать одной семьей.

"Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь", - отмечает Премьер-министр.

Он отметил, что также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество между странами.

"Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии. Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожил он.

Напомним, в Киеве на Крещатике установили флаги Италии и Украины в знак солидарности в борьбе с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, Премьер-министр, Коронавирус, послы, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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