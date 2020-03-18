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Зеленский прокомментировал заражение коронавирусом Шахова

Зеленский прокомментировал заражение коронавирусом Шахова

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал ситуацию с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, передает корреспондент УНН.

"Не могу не сказать в отношении народного депутата Украины господина Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господина Шахова изолированно. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили", к сожалению, и к счастью депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Президент.

По его словам, было установлено полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время.

"Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - добавил Зеленский.

Напомним, в Минздраве подтвердили, что коронавирусом заразился один из нардепов ВР.

Отметим, сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что вероятным зараженным коронавирусом является народный депутат Сергей Шахов.

После обнаружения коронавируса у нардепа Шахова проверят весь комитет ВР.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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