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Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский

Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский

КИЕВ. 18 марта. УНН. С 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"О новостях социальной политики: с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 грн пенсии должны получить надбавку.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, Владимир Зеленский
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