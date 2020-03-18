Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский

КИЕВ. 18 марта. УНН. С 1 апреля правительство Украины будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"О новостях социальной политики: с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен, а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 грн пенсии должны получить надбавку.