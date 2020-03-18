Президент назвал ложью информацию о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине

КИЕВ. 18 марта. УНН. Информация о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - это ложь. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки относительно него. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - ложь", - сказал Президент.

Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал работников, испытывающих давление со стороны руководства, обращаться в полицию.