Президент назвал ложью информацию о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине
КИЕВ. 18 марта. УНН. Информация о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - это ложь. Об этом в видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки относительно него. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине - ложь", - сказал Президент.
Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины.
Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал работников, испытывающих давление со стороны руководства, обращаться в полицию.