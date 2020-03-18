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Зеленский обсудил меры по противодействию коронавирусу с Дудой

Зеленский обсудил меры по противодействию коронавирусу с Дудой

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой телефонный разговор, основной темой которого стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан из-за распространения в мире пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Так, сообщается, что во время разговора Глава государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной.

Зеленский поблагодарил польского президента за предоставление медицинскими учреждениями Республики бесплатной помощи украинцам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.

В свою очередь Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Как сообщал УНН, ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном вопросы борьбы с распространением коронавируса и экономического сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Коронавирус, Владимир Зеленский
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