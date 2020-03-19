Регистрация | Вход |
USD: 27,06   EUR: 29,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 04:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина
Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8640
Версия для печати

Кулеба поблагодарил главу МИД Италии за содействие в возвращении украинцев

Кулеба поблагодарил главу МИД Италии за содействие в возвращении украинцев

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает УНН.

"Только поговорили по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Сегодня мое сердце, сердца моих родных и всех нас полны сочувствия Италии. Молимся, чтобы этот кризис миновал. Я также поблагодарил за содействие нашим усилиям по возвращению граждан Украины, которые ищут путь домой из Италии", - написал Кулеба.

Как сообщал УНН, количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 3000 человек.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, эвакуация, Италия, Коронавирус, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.