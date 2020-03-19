Кулеба поблагодарил главу МИД Италии за содействие в возвращении украинцев

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает УНН.

"Только поговорили по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Сегодня мое сердце, сердца моих родных и всех нас полны сочувствия Италии. Молимся, чтобы этот кризис миновал. Я также поблагодарил за содействие нашим усилиям по возвращению граждан Украины, которые ищут путь домой из Италии", - написал Кулеба.

Как сообщал УНН, количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 3000 человек.