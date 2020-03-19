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Установлены уже 50 человек, с которыми контактировал нардеп Шахов, инфицированный коронавирусом

Установлены уже 50 человек, с которыми контактировал нардеп Шахов, инфицированный коронавирусом

КИЕВ. 19 марта. УНН. Уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", говорится в сообщении.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он ждет документы с подтверждением от государственной лаборатории. Чувствует себя Шахов нормально - температура уже упала. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, нардепы
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