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Во время карантина не будут проводить экзаменов на водительское удостоверение

Во время карантина не будут проводить экзаменов на водительское удостоверение

КИЕВ. 19 марта. УНН. На период карантина в сервисных центрах Министерства внутренних дел не будут проводить экзаменов по подготовке или переподготовке водителей транспортных средств. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, передает УНН.

"Не будет осуществляться экзаменационная деятельность по сдаче экзамена по подготовке/переподготовке водителей транспортных средств", - отметили в МВД.

Также сообщается, что территориальные сервисные центры МВД продолжают оказывать административные услуги в обычном режиме, однако с целью предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции, в частности, в помещение сервисных центров приглашаются только непосредственные получатели услуг.

Кроме того, в помещении центра разрешено находиться не более 10 людям, получающим услуги, а другие ожидают приглашения за его пределами.

"Просим граждан, имеющих признаки любого вирусного заболевания, воздержаться от посещений сервисных центров МВД", - призвали в центре.

В то же время, отмечается в сообщении, не выходя из дома, можно получить услуги через электронный кабинет водителя онлайн, а также дистанционно можно заказать и получить справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

Как сообщал УНН, МВД дало разъяснение относительно штрафов и лишения свободы за нарушение карантина.

Источник: УНН
Теги: МВД, экзамен, карантин, водитель
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