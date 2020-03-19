Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша, который до этого был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области. Об этом говорится в указе Президента №97 от 19 марта, передает УНН.

"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в указе.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой Тернопольской ОГА.

"Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе", - сказал Глава государства, вручая главе облгосадминистрации служебное удостоверение.

Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Тернопольской области.

Со своей стороны председатель Тернопольской ОГА поблагодарил Президента за доверие.

Напомним, Зеленский уволил предыдущего председателя Тернопольской ОГА 18 марта.

Справка. Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019-го - был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.