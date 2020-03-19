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Кличко: отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера

Кличко: отмена движения метрополитена до 3 апреля - это вынужденная мера

КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко опроверг информацию о частичном возобновлении работы метрополитена, отметив, что ограничение работы подземки — это вынужденная мера. Об этом мэр сказал сегодня во время брифинга, передает УНН.

“Вчера некоторые люди, которые не являются специалистами и не ответственны за транспортную отрасль, сделали заявление, что якобы возможно частичное восстановление работы метрополитена. Это — персональное мнение этих людей. Коронавирус очень агрессивная болезнь, он быстро передается”, — отметил Кличко.

Он напомнил, что сейчас вакцины от коронавируса еще нет в мире.

“Отмена движения метрополитена до 3 апреля — это мера вынужденная, на опережение... Мы понимаем, что ограничения передвижения по городу — это в сегодняшних условиях очень неудобно. Но наша задача — чтобы вирус стремительно не распространялся ”, - добавил он.

Городской голова призвал всех киевлян по возможности оставаться дома.

Напомним, ранее в Киевском городском совете заявили, что нарабатывают план спецмероприятий для того, чтобы метро с определенными ограничениями, но работало.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, метрополитен
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