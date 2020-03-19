В Минздраве рассматривали четыре сценария распространение коронавируса в Украине

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Минздраве разработали, согласно рекомендациям ВОЗ, четыре сценария распространения коронавируса в Украине. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.

"Мы начали готовить систему здравоохранения еще как только увидели развертывания, или всплески заболеваемости в Китайской Народной Республике. Это был конец января, начало февраля. Был разработан соответствующий национальный план по противодействию и предотвращению распространения на территории Украины коронавирусной болезни... Были разработаны, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, четыре сценария реагирования, как предсказывали: первое, когда у нас будет один завезенный случай, когда у нас будет внутристрановое распространение, и когда у нас будет вспышка", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Минздраве знали, как будут реагировать на первые случаи заболевания коронавирусом в Украине.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено всего 16 случаев СOVID-19.