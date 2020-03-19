Нардеп Шахов считает, что заболел коронавирусом в Украине, а не за границей

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат Украины Сергей Шахов считает, что заболел на коронавирус в Украине, а не за границей. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Я за границей был три дня, неужели вирус так мутировал, что инкубационный период не два недели, а три дня? Я заболел в Украине, я в этом даже не сомневаюсь. Многие люди... избиратели мне сообщали, что практически схожие симптомы во время заболевания у них были и люди чувствовали себя очень плохо", - отметил он.

Как сообщалось в УНН, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.

Напомним, второй случай коронавируса в Киевской области зафиксировали у родственницы нардепа Шахова.