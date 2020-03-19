Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 17:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
22620
Версия для печати

Нардеп Шахов считает, что заболел коронавирусом в Украине, а не за границей

Нардеп Шахов считает, что заболел коронавирусом в Украине, а не за границей

Сергей Шахов

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат Украины Сергей Шахов считает, что заболел на коронавирус в Украине, а не за границей. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Я за границей был три дня, неужели вирус так мутировал, что инкубационный период не два недели, а три дня? Я заболел в Украине, я в этом даже не сомневаюсь. Многие люди... избиратели мне сообщали, что практически схожие симптомы во время заболевания у них были и люди чувствовали себя очень плохо", - отметил он.

Как сообщалось в УНН, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.

Напомним, второй случай коронавируса в Киевской области зафиксировали у родственницы нардепа Шахова.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.