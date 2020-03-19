Новый министр обороны съездил на передовую в зоне ООС

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр обороны Андрей Таран и начальник Генерального штаба Руслан Хомчак проверили обстановку на передовых позициях в ООС, где враг проявляет наибольшую активность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

Во время двухдневной рабочей поездки в зону ООС Таран и Хомчак, как указано, "изучили положение дел в районе выполнения боевых задач украинскими воинами и разработали пути решения наиболее проблемных и актуальных вопросов".

На командных пунктах и передовых позициях подразделений Объединенных сил, министр обороны и начальник Генштаба обсудили вопросы эффективного противодействия вооруженным провокациям противника и внедрение новейшего боевого опыта в войсках, а также ознакомились с ситуацией с безопасностью на участках, где проведены мероприятия по разведению сил и средств.

Также отмечается, что Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения, где враг последнее время проявляет наибольшую активность. Министр отметил, что "результаты визита рабочей группы оборонного ведомства в районы проведения ООС будут тщательно проанализированы, на основании чего будут приняты соответствующие управленческие решения".

Кроме того, Таран и Хомчак посетили КПВВ "Станица Луганская". "По итогам совещания было наработано первоочередные шаги по недопущению распространения коронавирусной инфекции в подразделениях, в частности, во время проведения ротационных мероприятий и задач в местах скопления людей", - указали в МОУ.

Также министр обороны осмотрел военные инфраструктурные объекты в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Напомним, Таран заявил о намерениях создания разветвленной системы теробороны Украины.