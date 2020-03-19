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Шахов рассказал, что ему позвонили с ОП с извинениями

Шахов рассказал, что ему позвонили с ОП с извинениями

КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат Украины Сергей Шахов заявил, что получал звонки от Офиса Президента с извинениями. Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Да, я вчера получил кучу звонков из Офиса Президента о том, что была ошибка. И я бы посоветовал администрации президента подробнее проверять информацию, а затем только информировать людей", - отметил он.

Как ранее сообщалось, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коллеги народного депутата Сергея Шахова, которого на было на заседании из-за заболевания коронавирусом, кнопкодавили вместо него в Верховной Раде во время внеочередного заседания 17 марта. В свою очередь Шахов сообщал, что 17 марта его карта не была зарегистрирована в системе.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, нардепы
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