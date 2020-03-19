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Генсек НАТО представил годовой отчет: впервые на виртуальной пресс-конференции

Генсек НАТО представил годовой отчет: впервые на виртуальной пресс-конференции

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 19 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг представил свой ежегодный отчет за 2019 год и обрисовал ответ Североатлантического альянса на пандемию COVID-19. В свете мер по ограничению распространения коронавируса Генеральный секретарь впервые представил свой доклад на виртуальной пресс-конференции, передаёт УНН со ссылкой на пресс-cлужбу НАТО.

Cообщаетя, что во время пресс-конференции Столтенберг выразил соболезнования всем, кто пострадал от COVID-19, и рассказал о шагах, предпринимаемых НАТО для ограничения распространения вируса, снижения рисков для солдат и гражданского населения и обеспечения продолжения работы Североатлантического альянса.

Он отметил, что способность НАТО проводить операции не была подорвана.

“Наши силы остаются готовыми, и наша работа продолжается, в том числе в наших многонациональных боевых группах на востоке Альянса, в воздушной полиции НАТО, в наших морских развертываниях и в наших миссиях в Афганистане и Косово”, — сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО много лет работает над повышением устойчивости союзников, в том числе сектора здравоохранения.

“Мы будем продолжать консультироваться, отслеживать ситуацию и принимать все необходимые меры”, — сказал он.

Генеральный секретарь также представил результаты всестороннего опроса о НАТО. Результаты, опубликованные в Годовом отчете, показывают, что 81% людей в Североатлантическом союзе считают важным сотрудничество между Северной Америкой и Европой в области безопасности. Они также показывают, что граждане полностью согласны с основным принципом коллективной защиты.

“Хотя результаты, естественно, различаются в разных странах, общая поддержка НАТО сильна”, — сказал он.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Андрей Таран назвал “недостижимой целью” адаптацию ВСУ к стандартам НАТО в ближайшее время. 

Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, Коронавирус
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