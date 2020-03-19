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Кабмин решает вопрос о разрешении на вылет из Украины отдельных граждан

Кабмин решает вопрос о разрешении на вылет из Украины отдельных граждан

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вопрос разрешения на вылет из Украины для украинских граждан, имеющих вид на жительство в других странах, пока решается правительством государства. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Telegram-канале, передает УНН.

"Сейчас все пункты пропуска через государственную границу Украины временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения, в частности для украинцев, которые хотят вылететь из Украины. Вопрос разрешения на вылет из Украины для украинских граждан, имеющих вид на жительство в других странах - пока решается: соответствующие предложения МИД прорабатывает Кабинет министров", - сообщили в министерстве.

Отметим, Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, прекратила пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, авиа
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