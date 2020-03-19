Гражданам Украины дали советы по эвакуации из Норвегии

КИЕВ. 19 марта. УНН. В воскресенье, 22 марта, из Осло планируется специальный авиарейс по маршруту Осло-Киев для эвакуации украинских ромадян. Об этом в Telegram-канале сообщает МИД Украины, передает УНН.

"В воскресенье, 22 марта 2020 в 09:35 из аэропорта Осло (Oslo Gardermoen Airport) планируется специальный авиарейс украинской авиакомпании SkyUp Airlines по маршруту Осло-Киев со стоимостью билета для одного пассажира 199 Евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести билеты на этот авиарейс можно на сайте авиакомпании.

"Гражданам Украины, которые находятся на достаточно удаленном расстоянии от Осло, и которые хотят вернуться в Украину указанным авиарейсом, рекомендуется безотлагательно разработать наиболее оптимальный способ своего переезда в Осло до вылета 22 марта 2020 года в 9:35", - сообщили в министерстве.

Дипломаты добавили также, что по состоянию на 19 марта мест в самолете на этот авиарейс хватает для всех граждан Украины, которые зарегистрировались в Посольстве Украины в Норвегии (общее количество мест в самолете - 149).

Гражданам Украины, которые этого еще не сделали или не получили от Посольства соответствующее подтверждение, рекомендуется безотлагательно сообщить Посольство по электронной почте о вашем местонахождении и желание воспользоваться этим рейсом.

Напомним, в Праге, столице Чехии, в настоящее время осуществляется посадка на поезд 900 граждан Украины для их эвакуации на Родину.