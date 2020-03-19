Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 17:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3150
Версия для печати

Виталий Кличко передал столичным медикам 39 новых "скорых" и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Виталий Кличко передал столичным медикам 39 новых "скорых" и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

фотогалерея

КИЕВ. 19 марта. УНН. Мэр Киева передал 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса.

“Столица усиливает оснащенность и возможности медицинских учреждений города. Мы покупаем необходимое оборудование. Проводим ремонты в больницах. Закупаем новые „скорые“. Сегодня передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, закупленных городом. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах „Борисполь“ и имени Игоря Сикорского. Но поскольку аэропорты пока закрыты, мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу № 9”, — сказал Виталий Кличко во время передачи спецавто в мэрии столицы.

Он добавил, что эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность провести диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность — 97-99 процентов. Такие передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

Такие лаборатории iPonatic применяют сегодня в 12 странах мира для диагностики коронавируса: в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.

Что касается “скорых”, то автомобили относятся к классу безопасности и экологичности Евро-5 и соответствуют современным требованиям экстренной медицины. В авто установлены такие необходимые сегодня аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов. Также есть диагностическое оборудование, которое еще во время транспортировки пациента поможет поставить предварительный диагноз и передать его врачам медицинского учреждения, куда доставляют больного. Все авто оснащены системами стабилизации, чтобы во время движения и врачи, и пациенты чувствовали себя комфортно, чтобы была возможность осуществить все необходимые манипуляции.

“Мы постоянно обновляем парк спецмашин экстренной медицины столицы. И сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения — одна карета скорой помощи на 10 000 жителей. Очень важно, чтобы наши медики имели такие авто в нынешних условиях, когда нагрузка на них увеличится в случае распространения коронавируса, чтобы оказывать помощь людям и спасать жизни киевлян”, — добавил мэр Киева.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.