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МИД: украинцы смогут вернуться из Литвы гумкоридором до 23 марта

МИД: украинцы смогут вернуться из Литвы гумкоридором до 23 марта

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские граждане, находящиеся на территории Литовской Республики, смогут вернуться на родину 00:00 23 марта. Об этом сообщает в Telegram-канале МИД Украины, передает УНН.

"Гуманитарные коридоры на территории Литовской Республики будут работать до 00:00 23 марта 2020 года. К этому времени граждане Украины смогут пересекать границу Литовской Республики, чтобы вернуться домой", - сообщили в МИД.

Отмечается, что о таком решении Правительства Литвы от 18 марта Департамент государственного и дипломатического протокола МИД Литовской Республики сообщил Посольству Украины в Республике.

Как сообщал УНН, в четверг все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях египетских курортных городов Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, вернутся домой.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Литва
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