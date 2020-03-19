За четыре дня 44 тысячи украинцев вернулось домой самолетами - Криклий

КИЕВ. 19 марта. УНН. За четыре дня, с 14 по 18 марта 2020 года, 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"С 14 по 18 марта 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками", - написал Криклий.

Как сообщал УНН, ранее министр заявил, что на родину вернули уже более 30 тысяч украинцев.

Напомним, в четверг все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях египетских курортных городов Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, вернутся домой.