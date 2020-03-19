Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 21:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8805
Версия для печати

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты - Трюдо

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты - Трюдо

КИЕВ. 19 марта. УНН. В четверг Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Владимиру Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину”, — сообщили в пресс-службе.

Также во время разговора Зеленский выразил искреннюю поддержку Джастину Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Напомним, 13 марта стало известно, что жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом. Джастина решил провести с ней 14 дней на карантине.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.