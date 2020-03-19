Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты - Трюдо

КИЕВ. 19 марта. УНН. В четверг Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказания помощи населению обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Владимиру Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину”, — сообщили в пресс-службе.

Также во время разговора Зеленский выразил искреннюю поддержку Джастину Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Было отмечено готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержки в борьбе с распространением заболевания.

Напомним, 13 марта стало известно, что жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом. Джастина решил провести с ней 14 дней на карантине.