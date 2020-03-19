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Геращенко рассказал, когда украинские предприниматели масштабно вывозили маски из страны

Геращенко рассказал, когда украинские предприниматели масштабно вывозили маски из страны

КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские предприниматели в начале вспышки эпидемии коронавируса в Китае вывозили и продавали маски из Украины. Об этом рассказал в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Истоиря развивалась таким путем. Когда началась эпидемия в Азии, в Китае, то китайцы начали массово скупать маски по всему миру", - сказал Геращенко.

По его словам, от СНБО к бывшему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку было направлено два письма, 31 января и 3 февраля, с требованием принять постановление Кабмина о запрете вывоза масок из Украины.

"Такое решение принято не было, оно было принято только в конце февраля. И поэтому, те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывозили из Украины. Это факт. Из государственного резерва маски не продавались, там их было около 10 млн", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, по информации КГГА, Киев в четверг получил партию из 62 тыс. медицинских масок.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антон Геращенко
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