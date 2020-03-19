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Ситуация на трех участках разведения на Донбассе стабильная - штаб ООС

Ситуация на трех участках разведения на Донбассе стабильная - штаб ООС

КИЕВ. 19 марта. УНН. На всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе ситуация остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины придерживается", - говорится в сообщении штаба.

Также на участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

"Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.

Напоминаем, с начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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